Cina | PBOC aumenta sostegno finanziario ad agricoltura piccole imprese

(Di martedì 13 agosto 2024) Pechino, 13 ago – (Xinhua) – Il settore dei corrieri cinesi ha superato il traguardo dei 100 miliardi di pacchi quest’anno, molto piu’ velocemente rispetto all’anno precedente, a testimonianza di un mercato dei consumi in forte espansione e di una vitalita’ economica sostenuta. Il traguardo e’ stata raggiunto oggi, 71 giorni prima rispetto al 2023, secondo l’Ufficio postale statale (SPB). Cio’ equivale a una media di 71,43 pacchi per persona in, ovvero 5.144 pacchi consegnati ogni secondo. Il settore delle consegne espresse e’ diventato un indicatore chiave della salute economica del Paese. In un contesto di costante ripresa economica, il settore ha stabilito nuovi record su tre parametri principali. Il volume massimo di consegne in un solo giorno ha superato i 580 milioni di pacchi e il volume medio mensile ha superato i 13 miliardi di pacchi.