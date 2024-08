Cancellazioni e rallentamenti hanno segnato le linee dell' Alta Velocità in questa caldissima estate E se il Codacons segnala un aumento dei disservizi  i sindacati denunciano anche un' escalation di aggressioni al personale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Non sono solo i 40 gradi all’ombra a rendere insopportabile quest’2024 per chi aspetta un treno alla banchina. Certo, sui binari, da Milano a Palermo, l’aria è rovente. Ma il problema è che il treno, troppo spesso, non arriva. O arriva in ritardo. Per un guasto, un lavoro sulla linea, un imprevisto. Viaggiare con i treniè diventato un incubo, in questo periodo, a causa di ritardi efrequenti. I passeggeri, sfiancati dal caldo e dall’attesa, trovano infine rifugio in carrozze surriscaldate o vengono trasferiti su bus sostitutivi, in un interminabile pellegrinaggio verso le loro destinazioni.