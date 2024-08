Aurora boreale in Veneto ed Emilia Romagna | cos’è e le previsioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto 2024 – Non certo brillanti come quelle di maggio, ma le aurore boreali sono tornate a fare capolino, colorando di rosa i cieli die Marche. Un’area rosa nella parte più ‘bassa’ del cielo che potrebbe essere un fenomeno simile all’, noto come Sar, ossia archi rossili stabili. Non a caso l’ordine va verso sud: più si era a nord, infatti, più il fenomeno è stato apprezzabile. E poi, certo, la lontananza dall’inquinamento luminoso delle città (come avviene sulle Dolomiti) aiuta parecchio.l’? Da settimane, l’attività solare è particolarmente intensa. In questi giorni, è in corso una tempesta geomagnetica così intensa da allargare l’anello dove l’è solitamente visibile (ossia attorno ai circoli polari) anche di molto, fino ad arrivare al nord Italia.