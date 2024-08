Assalto al Ticino per sfuggire al caldo | a Boffalora è caos ci vogliono parcheggi e controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)Sopra(Milano), 13 agosto 2024 – Una volta lo chiamavano il mare dei poveri. Iloggi resta ancora meta prediletta per coloro che non possono permettersi una vacanza costosa al mare o in montagna. Meta prediletta anche per tante famiglie di origine straniera che, ormai da diverse settimane, lo stanno usando come luogo di vacanza prediletto. A farla da padroni, sono soprattutto quelle sudamericane. La stragrande maggioranza delle quali provenienti da fuori paese, dal vicino Piemonte e anche dalla città di Milano. Domenica all’altezza dierano numerosi i vacanzieri che hanno trascorso l’intera giornata sulla spiaggetta boffalorese del fiume azzurro. Pochi metri disponibili per il pic-nic, ma presi letteralmente d’. Peccato che, spesso, si creino ingorghi spaventosi conselvaggi che generano problemi enormi.