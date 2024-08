‘A Bola’ | Francisco Conceição verso la Juventus accordo vicino tra le parti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024)è in viaggiola: così annuncia il quotidiano portoghese ‘Ain homepage sul proprio sito web.che arriverà presto, viene scritto, con il club italiano che prenderà l’esterno d’attacco dal Porto in prestio con obbligo di riscatto a circa 30 milioni di euro. Uno dei punti ancora da risolvere è il valore della clausola di opzione che sarà esercitata dallaa fine stagione, che sarà di 30 o 35 milioni di euro. Fonti del Porto confermano al media portoghese che lasciarein prestito con diritto di riscatto è la strada migliore per tutte le, dal momento che giocare nella squadra agli ordini di Vítor Bruno è fuori questione. La formalizzazione dell’è imminente e leritengono che passerà poco tempo prima chelasci il club lusitano per recarsi alla corte di Thiago Motta.