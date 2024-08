Un gol per sognare Tre volontari in Pakistan per un’Academy femminile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ci vuole del coraggio, anzi un pizzico di follia, per farsi venire l’idea di aprire una scuola di calcioin. Parliamo di un paese a grande maggioranza musulmano e nel quale le donne non hanno vita facile. Basti sapere che ilè stabilmente agli ultimi posti nelle annuali classifiche mondiali sulla parità di genere. Per non parlare del caso di Saman Abbas, la ragazzaa uccisa tre anni fa a Novellara per aver rifiutato un matrimonio combinato. Eppure, Luca Amadessi, Yared Ganzerli e Marco Panini, tre giovani formiginesi con una lunga esperienza traato e scout, non si sono lasciati spaventare e ce l’hanno fatta. A metà maggio nella Yasin Valley, una regione nel nord del, è stato inaugurato un campo da calcio per donne.