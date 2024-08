Tajani | Chiederò a Teheran la massima prudenza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 agosto 2024) l ministro degli Esteri Antonioha riferito che presto sentirà il collega di: “ancora una volta al ministro degli Esteri dell’Iran di utilizzare laperché siamo in un momento delicato. aggiornamento ore 8.40 La chiusura dell’accordo per il cessate il fuoco in Medio Oriente è elemento cruciale per la de-escalation. “Ecco, bisogna che nessuno compia passi falsi che pregiudichino il raggiungimento dell’accordo”, ha detto il titolare della Farnesina, insieme con l’omologo Ignazio Cassis, in occasione della giornata della diplomazia. aggiornamento ore 12.34 Intanto, emerge tutt’altro elemento a livello di politica italiana. I dati economici del primo trimestre 2024 raccontano che il reddito reale delle famiglie italiane è cresciuto del 3,4%, segnando l’aumento più forte tra tutte le economie del G7.