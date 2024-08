Regolamento europeo sull’IA Il report Rand spiega i possibili impatti per gli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Unione europea ha approvato nel mese di giugno un nuovo quadro normativo rivoluzionario per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA), noto come AI Act, che avrà significative ripercussioni sulle aziende straniere che operano nel mercato. Questo insieme di regole, che rappresenta una delle più dettagliate e rigorose normativea livello globale, è stato progettato per garantire che lo sviluppo, il test e l’uso dell’IA siano gestiti in modo sicuro e trasparente. Per comprendere meglio i cambiamenti normativi, un nuovopubblicato dal think tankcome le nuove norme dell’Unione europea (Ue) avranno un impatto significativo soprattutto sulle aziende statunitensi, specialmente quelle che sviluppano modelli di IA all’avanguardia.