Paolo Masella e Letizia Petris più uniti che mai | vacanze d’amore per gli ex gieffini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)protagonisti in Sardegna: la coppia di exin vacanzain vacanza insieme in Sardegna, la coppia di exmette a tacere ancora una volta le chiacchiere sul loro conto e dimostrano di essere più innamorati che mai. I due ex concorrenti del Grande Fratello infatti si trovano sull’isola, dove tra bagni in acque limpide e meravigliose e momenti di amore e relax stanno dando ulteriore conferma del loro sentimento e di quanto sia forte la loro unione. Non mancano neanche gli scatti con i fan, visto che i Paoleti si concedono sempre molto volentieri a chi chiede loro un selfie dopo averli seguiti nei mesi al Grande Fratello.