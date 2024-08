Nuova segreteria Pd a Bologna | il rientro dell’ex epurato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – LaPd die provincia si porta dietro una notizia, che è un ritorno che fa rumore: Alberto Aitini è vicesegretario. L'ex assessore alla Sicurezza e al Commercio nel Merola bis, dolosamente estromesso dalle liste dem per le Comunali del 2021 'reo' di aver appoggiato alle primarie Isabella Conti (all'epoca indipendente ma sempre nell'orbita di Italia Viva, oggi in quota Schlein, al pari di Lepore) contro Matteo Lepore, si riprende un posto di rilievo nel partito al fianco di Federica Mazzoni. La segretaria ha dato stamattina i nuovi 20 nomi, la composizione è unitaria come peraltro annunciato nell'ultima Direzione provinciale del 30 luglio. Aitini è vicesegretario al pari di Matteo Meogrossi, che viene riconfermato nello stesso ruolo che aveva.