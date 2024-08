Mondragone 50 mila persone e 100 barche per la tradizionale processione della Ss Maria dell’Assunta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 12 agosto 2024). Grandissima partecipazione quest’anno, nella città di, per lavia mare di Ss. Oltre 50presenze e 100che hanno accompagnato via mare la statuaMadonna lungo lache, come ogni anno, inizia a Baia Azzurra e termina presso il piazzale Conte, nella zona centrale del lungomare di. Lungo il tragitto, laè accompagnata da una interminabile serie di fuochi di artificio con cui i turisti e i titolari degli stabilimenti balneari accompagnano il passaggioMadonna davanti al tratto di spiaggia dove sono posizionati. “Un momento davvero molto sentito non solo dall’intera Comunità di, ma anche e soprattutto dai tantissimi turisti che, come da tradizione, anche quest’anno affollano il nostro lungomare in questo periodo estivo.