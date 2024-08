Latina armati di bastone e spranga aggrediscono un rider per rubargli la birra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 . Nel corso del pomeriggio di ieri, a, i carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza per i reati di rapina, evasione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, due cittadini un italiano classe 82 residente ae un cittadino ucraino classe 92 domiciliato a. Nella circostanza, i militari operanti, unitamente a personale della locale Questura, su richiesta di un cittadino indiano classe 86 residente a Fondi, intervenivano su una via dipoiché il predetto, mentre stava effettuando una consegna, era stato avvicinato da 3 persone che voleva asportargli una cassa di. L’indiano, si opponeva e i 3 soggetti lo hanno aggredito fisicamente procurandogli lesioni e poi lanciavano verso di lui delle bottiglie di vetro danneggiando il parabrezza del suo veicolo.