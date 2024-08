I ragazzi di Rivalta dovranno confrontarsi con la Youth League Papazov e Castillo gioielli della Primavera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) I "grandi" di Vincenzo Italiano sono alla ricerca di alchimia e nuovi equilibri per la prossima stagione, un percorso analogo a quello dei baby rossoblùdi Claudioche in queste settimane hanno cercato di assimilare le indicazioni del nuovo tecnico in vista di un’annata che sarà impegnativa. Sì perché se da un lato ci sarà da migliorare il quindicesimo posto dello scorso campionato, la nuova stagione porterà laa misurarsi in campo internazionale nella, la Champions riservata alle selezioni giovanili che avrà un format simile a quellocompetizione senior, con idichegiocare una prima fase campionato con sei partite, tre in casa e tre in trasferta, con i primi 22 club classificati a passare ai sedicesimi.