I farmaci non usati? Li salviamo Riportali in farmacia | ecco dove

(Di lunedì 12 agosto 2024) È partito anche nel ferrarese il progetto ’Iche non usiina’, promosso e sostenuto da Clara, in collaborazione con l’Impresa sociale Last Minute Market e Federfarma Ferrara. Un’iniziativa che invita i cittadini a donare iinutilizzati ma ancora validi, svolgendo così un’importante azione di responsabilità sociale. Ipossono essere depositati in appositi contenitori di colore arancione, ben distinguibili da quelli dedicati alla raccolta dei medicinali scaduti, situati nellee e parae che aderiscono all’iniziativa. Sono accettatinon scaduti, con almeno 6 mesi di validità residua, conservati correttamente nelle loro confezioni originali.