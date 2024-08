Hellas Verona-Napoli Alvino svela | Simeone o Raspadori? Ecco chi sarà il centravanti azzurro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Con il campionato alle porte, il giornalista anticipa le scelte di Conte per il ruolo diin. Ilsi avvicina alla sua prima sfida di campionato dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Modena in Coppa Italia. I partenopei, decisi a riscattare l’ultima stagione deludente, affronteranno ilin una partita cruciale per avviare al meglio la nuova annata. Ma chiiltitolare degli azzurri? Le incertezze riguardano soprattutto il ruolo di attaccante centrale, e il giornalista Carloha fornito alcune indicazioni interessanti. Durante la sfida contro il Modena, Giacomoha faticato nel ruolo di, mostrando limiti evidenti nella sua prestazione. D’altra parte, Cheddira sembra non essere una scelta considerata dall’allenatore Antonio Conte.