Frasi fuori luogo | scintille tra Malagò e Abodi dopo l' oro nel volley

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sono molto orgoglioso». Così il numero uno del Coni, Giovanni, “saluta” l'edizione dell'Olimpiade parigina in cui l'Italia ha portato a casa un cospicuo bottino di medaglie. «Quaranta in 20 sport diversi”» spiega il presidente del nostro Comitato Olimpico nella conferenza stampa a chiusura delle gare. Stesso numero di medaglie ottenute a Tokyo. «Lo avevo detto. Ci siamo riusciti anche con una precisione evidente, analitica che ha caratterizzato in qualità il valore delle medaglie, 2 oro di più, 3 argento di più e conferma il ruolo di protagonisti nello scenario dello sport mondiale». Nei podi italiani, prosegue ancora, «le donne hanno vinto la loro competizione con i maschietti». Peraltro, proprio da una squadra femminile è arrivata l'ultima soddisfazione in ordine di tempo, l'oro nella pallavolo.