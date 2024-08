Elicottero precipita su Hotel pieno di turisti | grande paura

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unto nella notte sul tetto di undella catena Hilton. Nell’incidente è morto il pilota, mentre centinaia di ospiti della struttura sono stati evacuati in seguito all’incendio provocato dallo schianto. L’incidente, avvenuto intorno all’1:50 del mattino, ha scatenato un’urgente operazione di evacuazione. Leggi anche: Vasto incendio in città: migliaia di persone evacuate e diverse case distrutte Leggi anche: Brescia, 87enne imbocca l’autostrada contromano e si schianta con un’altra autosuUnsi è schiantato sul tetto dell’DoubleTree by Hilton nella città settentrionale australiana di Cairns, uccidendone il pilota e scatenando un incendio che ha provocato un’evacuazione di massa.