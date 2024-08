Eccellenza Sant’Agostino buone sensazioni Lenzi | Abbiamo alzato il livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)in casa ramarra per la prima uscita stagionale, l’amichevole di prestigio di sabato scorso contro l’Adriese, ambiziosa formazione di serie D. I polesani si sono imposti 2-0, sfruttando due disattenzioni difensive, ma va sottolineato che la squadra di Bolognesi era più indietro di condizione e orfana di Vanzini e Roda. "Ho delle– afferma il presidente del, Bruno– Nel primo tempotenuto testa all’Adriese, poi c’è stata l’incomprensione tra Di Bari e Costantino (nella foto) che ci è costata il primo gol; nel finale di tempo ci siamo appisolati ed è arrivato il raddoppio. Nel complesso la squadra mi è piaciuta, anche i giovani". L’Adriese punta alla promozione in serie C e la sua? "Vogliamo fare un buon campionato, senza correre i rischi checorso l’anno scorso, soprattutto nel girone di ritorno.