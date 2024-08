C’è anche lui in vacanza Belen Rodriguez non è sola spunta la foto e il gossip esplode

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Novità sulla vita privata di. Infatti, è ormai confermato che la conduttrice televisiva sta insieme ad un ragazzo nella sua. Si è parlato molto della sua situazione amorosa negli ultimi giorni, ma ora saremmo giunti ad una svolta importante che zittirebbe tra l’altro tutti coloro che avevano messo in giro delle voci non belle sulla donna.sarebbe in dolce compagnia di questo ragazzo, come confermato da quest’ultimo in una sua attività social. Regna il silenzio sul profilo dell’argentina, ma non sono arrivate smentite, quindi ci sarebbe una coppia in piedi. E lei non sarebbe, come si era detto fino a qualche giorno fa. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nelle ultime ore. Leggi: “È andata malissimo”.