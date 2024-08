Calciomercato Milan Johnny Cardoso supera Manu Koné | é lui l’alternativa a Fofana?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 agosto 2024), il mediano del Betishato il francese: é luia Youssoufè risalito notevolmente nelle quotazioni tanto che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui la dirigenza delnon dovesse riuscire a mandare in porto l’operazione Youssouf, Moncada punterebbe tutto sull’americano. E’ lui il profilo che convince di più per quanto riguarda il centrocampo, dopo il francese ovviamente.è un nome che piace molto in casa rossonera, ma la sua esperienza in campo europeo è inesistente. Con il Borussia Monchengladbach, infatti, il 23enne non ha disputato un grande campionato e non ha nemmeno avuto l’opportunità di calcare i palcoscenici europei.