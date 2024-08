Addio a Fioravanti chi era l’imprenditore visionario morto a 74 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Castelfiorentino (Firenze), 12 giugno 2024 – Una giornata di svago che si è trasformata in tragedia. La morte di Mauro, 74, di Castelfiorentino, ha colpito profondamente l’intera comunità della Valdelsa lasciando nel dolore parenti e amici. Stamani, 12 agosto, nella chiesa di Santa Verdiana in tantissimi hanno voluto dare l’ultimo saluto aldivenuto neglipunto di riferimento nel settore della produzione di aste per quadri. Una ditta storica quella di: fondata nel 1988 coi soci Enzo Niccolini e Rossano Ciani la “F.C Cornici” era azienda di riferimento per il settore e votata all’export.ha ricoperto il ruolo di fondatore e poi di presidente di ben due consorzi della cornice per quadri. Prima ’Con.Cor’ e poi, appunto, ’Fama International’.