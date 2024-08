91 minuto - Le parole del trainer Mercato | De Maria ceduto alla Giana Erminio al suo posto Gemignani Gorgone | Fatto il massimo ’rosa‘ da integrare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lucchese subito fuori dCoppa Italia. Ma a testa alta, perché, a Vercelli,è stato costretto a schierare una formazione di assoluta emergenza (Botrini e Quirini squalificati, Tumbarello infortunato, Magnaghi e Gucher con le valigie pronte, Costantino in ritardo di preparazione). La squadra è stata sconfitta solo nel corso del primo tempo supplementare, dopo che i 90’ erano terminati a reti bianche, con i rossoneri che hanno avuto alcune occasioni per andare in gol. E’ evidente che l’incompletezza dell’organico ha giocato un ruolo determinante sul risultato negativo. La squadra, comunque, ha offerto una buona prestazione sul piano dell’impegno. A caldo, dopo l’epilogo del match,(foto) ha detto: "Sono contento della prestazione atletica. Noi abbiamo dovuto fare quattro cambi forzati. Ai ragazzi non posso dire nulla. C’erano assenze importanti.