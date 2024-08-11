Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 12:30 (Di domenica 11 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIIDENTE AVVENUTO AL KM 431. IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO MA PERMANGONO 4 KM DI CODA TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI, CODE ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI. SOSPESA LA LINEA FIRENZE-Roma A ORVIETO. IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. PREVISTE NUMEROSE MODIFICHE ALLA Viabilità SU LARGO BOZZETTO E STRADE LIMITROFE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 11:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO BLOCCATO SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER INCIDENTE TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 11. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 10:30 - A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. Servizio fornito da Astral. PREVISTE NUMEROSE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU LARGO BOZZETTO E STRADE LIMITROFE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, PARLIAMO DELLA FERROVIA METROMARE, A PARTIRE DA DOMANI FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 09:30 - AD INTIMORIRE GLI AUTOMOBILISTI SONO ANCHE LE TEMPERATURE VICINE AI 40 GRADI. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI IN CRESCITA DAI GRANDI CENTRI URBANI VERSO LE LOCALITÀ DI MARE AL SUD E DI MONTAGNA A NORD. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO DA IERI E SOSTITUITO DA BUS, FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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