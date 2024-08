Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024)DEL 11 AGOSTOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 FIRENZE-PER UN INCIIDENTE AVVENUTO AL KM 431. IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO MA PERMANGONO 4 KM DI CODA TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI, CODE ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI. SOSPESA LA LINEA FIRENZE-A ORVIETO. IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. A FIUMICINO CONTINUA LA KERMESSE CULTURALE “NOTTI D’ESTATE” CON SPETTACOLI E STREET FOOD. PREVISTE NUMEROSE MODIFICHE ALLASU LARGO BOZZETTO E STRADE LIMITROFE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da Astral