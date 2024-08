Venezuela l’odissea degli oppositori italiani dopo la vittoria di Maduro | Rita Capriti rinchiusa in una stanza Antonio Calvino sparito nel nulla

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 agosto 2024), cittadina italo-na originaria della provincia di Messina arrestata lo scorso 2 agosto in, si trova isolata in una, e non in carcere, come invece appariva precedentemente. A renderlo noto è il dirigente della struttura carceraria José Dellacroiz.è un’esponente del partito d’opposizioneno Primero Justicia arrestata con l’accusa di «incitamento all’odio, terrorismo e resistenza a pubblico ufficiale». All’origine dell’arresto pare vi sia un video da lei diffuso in cui invita ini a votare per la democrazia e mettere fine alla recentemente riconfermata presidenza, cominciata con accuse di brogli. La donna è nata a Maracay ma è originaria di Mirto, in provincia di Messina.