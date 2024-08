Università parte il corso per insegnanti Professioni sanitarie | test d’ingresso al via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Mentre proseguono le immatricolazioni all’, intanto prende il via la nuova laurea per la formazione dei futuridelle scuole materne e elementari. Sono 150 i posti per ilin Scienze della formazione primaria, abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Le domande percipare alla selezione potranno arrivare fino al 30 agosto. E’ indetta infatti la prova di selezione per l’ammissione al primo anno della nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’di Siena, con sede ad Arezzo. La laurea quinquennale intende formare i futuridelle scuole materne e elementari ed è abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria.