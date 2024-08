Tremenda esplosione in Italia | una donna ferita grave e un’altra sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 11 agosto 2024)in: unale– Un’si è verificata all’interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Come riferisce l’«Ansa», unache si trovava nel trullo è rimastaed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. ( dopo le foto) Leggi anche: Malore improvviso al mare, Silvia Coppolino muore a 24 anni mentre è in vacanza Leggi anche: Incidente terribile, tragico schianto tra 10 auto: tutto bloccatoin: unaleLa notizia dell’nelle campagne di Cisternino è arrivata poco fa. Stando alle cronache locali,persona sarebbelee i vigili del fuoco stanno scavando per recuperarla. L’sarebbe stata provocata da una fuga di gas.