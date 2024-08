Si sono lasciati Jannik Sinner e Anna la notizia corre veloce | poi spunta la verità Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Prima la dolorosa rinuncia alle Olimpiadi, poi la crisi con la nuova fidanzata. Non deve essere un periodo fortunato per, il campione altoatesino che lo scorso 10 giugno è diventato il primo italiano a conquistare la vetta della classifica Atp di tennis. A maggio l’atleta si è lasciato con la storica fidanzata, l’influencer Maria Braccini e poco dopo si è saputo il nome della nuova compagna.ha quindi ritrovato l’amore con la collegaKalinskaya, attuale numero 17 del ranking femminile. Nel frattempo, però, il numero uno del mondo ha dovuto affrontare le critiche di numerosi fan che lo hanno accusato di non avere a cuore la partecipazione alle Olimpiadi. Il tennista ha dovuto rinunciare a Parigi a causa di una tonsillite, ma c’è chi pensa che non abbia fatto poi molto per prendervi parte. Leggi anche: “Basta bugie, ora la”.