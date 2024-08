Santarelli mette in bacheca il quarto posto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Finale amaro nel volley femminile per l’allenatore folignate Daniele(foto) che alla guida della Turchia ha perso 3 a 1 la finalina col Brasile restando fuori dal podio olimpico di Parigi. Tanta delusione perche dopo la sconfitta per 3 a 0 con la Nazionale Italiana nelle cui fila milita la moglie Monica De Gennaro, oggi impegnata con le compagne nella finalissima contro il sestetto degli Usa campione in carica. Ale Olimpiadi di Parigi lasciano tanto amaro in bocca perché un trofeso olimpico è l’unico che manca nella ricchissimadell’allenatore più vincente al mondo. Una carriera impreziosita da successi nazionali e internazionali. Il tecnico folignate può vantare sei scudetti con l’Imoco Conegliano, altrettanti titoli in Supercoppa, Coppa Italia per cinque volte. In campo europeo due Champions League e altrettante Coppe continentali.