Roma tenta di rubare le monete dalla Fontana di Trevi | fermato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) CRONACA DI– Un uomo di nazionalità indiana è statoPolizia locale mentre cercava di prelevare. Ieri, intorno alle 18:30, un uomo di 40 anni di nazionalità indiana è statodagli agenti della Polizia locale diCapitale mentreva di prelevare ledi. L’uomo si era improvvisamente gettato nellamonumentale, ma l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha impedito il furto. Privo di documenti, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Gruppo per l’identificazione e per gli accertamenti necessari. Al termine delle verifiche, gli agenti lo hanno sanzionato con una multa di circa 550 euro, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, e hanno emesso un ordine di allontanamentozona.