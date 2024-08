Quarto binario Rho-Parabiago | Fermate i cantieri sono illegittimi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) RHO Il comitato Rho-chiede urgentemente un intervento da parte dei sindaci di nove Comuni. Il motivo è quello di fermare l’inizio dei lavori del progetto di potenziamento ferroviario Rho-, a detta loro considerato come un atto illegittimo. La richiesta è stata inviata ai Comuni coinvolti nella tratta Rho-e limitrofi. Il comitato segnala che Italferr e le imprese esecutrici non posiniziare alcuna attività, finché non sia stato presentato il progetto esecutivo e conclusa la verifica di ottemperanza. "Il parere con cui il ministero dell’Ambiente ha approvato la “Via“ (verifica di impatto ambientale) integrativa esprimeva infatti un parere positivo relativamente alla compatibilità ambientale del progetto definitivo. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.