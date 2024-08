Pistoiese colpo in attacco Ha firmato l’ala Corvino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Nuovodi mercato per laFc. La società ha infatti ufficializzato l’acquisto delsinistra Vincenzo, che haun contratto con gli arancioni fino a giugno 2025. Il classe 1991 l’anno scorso ha indossato le maglie di Campobasso e Casarano, collezionando in totale 28 presenze, condite da 8 gol e 5 assist. In carrieranata a Lecce è scesa in campo ben 275 volte in Serie D: numeri che testimoniano la sua grande esperienza. La duttilità e gli importanti numeri che ne hanno caratterizzato la carriera rendonoun acquisto di spessore, che va dunque ad arricchire ulteriormente il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Giacomarro, completando il reparto offensivo con Balleello, Cardella, Sparacello e Tascini.