Lo sfregamento delle cosce è legato alla conformazione della gamba e in estate è molto frequente Ecco tre rimedi per limitarlo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 11 agosto 2024) In, complice il sudore, il movimento può causare irritazioni e rossori nel punto in cui lesfregano. Questo perché l’umidità crea attrito, mentre i sali che compongono il sudore tendono a cristallizzarsi irritando ulteriormente l’epidermide. I movimenti ripetitivi non fanno altro poi che accentuare il problema, fragilizzando la barriera cutanea. Comeare? Nel video ci sono tre suggerimenti. Leggi anche ›che sfregano, ial fastidio estivo iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articoloche si toccano: 3al fastidio estivo iO Donna.