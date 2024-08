LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | tra poco la Superpole race

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Cresce l’attesa per la prima competizione della giornata, determinante per le prime posizioni della mainche commenteremo questo pomeriggio. Toprak Razgatl?o?lu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team #54) resta il favorito d’obbligo, pronto per scrivere un nuovo record per quanto riguarda il Mondiale riservato alle derivate. 15.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladel GP, settima prova del Mondiale. Il programma del week-end di Portimao Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladellae della gara-2 del GPvalido per il Mondiale. Tutto è pronto per la settima prova stagionale, l’unica del mese d’agosto prima di una pausa che ci condurrà verso il finale del campionato.