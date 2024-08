L’Italia vince con il terzo sport di squadra alle Olimpiadi! La pallavolo si libera del tabù ori contenuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)ha sempre avuto un rapporto un po’ complicato con glidi. Nel massimo contestoivo, infatti, la nostra Nazionale ha storicamente stentato a esprimersi al meglio in queste discipline e infatti in più di un secolo di storia sono state conquistate soltanto cinque medaglie d’oro, peraltro esclusivamente in due specialità: la pallanuoto e il calcio. Oggettivamente troppo poco per la caratura agonistica del Bel Paese, ma l’apoteosi a cinque cerchi non è di certo un abitudine in questa tipologia di eventi. Oggi è arrivato il sesto sigillo, ad addirittura venti anni dall’ultima volta!ha trionfato nel torneo di volley femminile a Parigi 2024 e così l’Inno di Mameli ha suonato in un palazzetto dedicato alla, ildiin cui la nostra Nazione è riuscita a imporsi ai Giochi.