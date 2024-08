L’estate degli affitti | Fenomeno in aumento A giugno presenze pari a 40 alberghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "Per il mese diledichiarate nelle locazioni brevi equivalgono a quelle che avrebbero fatto 40 piccoli hotel". Patrizia Rinaldis, presidente di Feder, parte da qui per analizzare i numeri della stagione. Da Airbnb alle altre forme di locazioni brevi passando "per un sommerso di cui non abbiamo nemmeno idea" il modello turistico sta cambiando anche nella rivierahotel. "Le discussioni relative ai numeri delledicono, ma fino a un certo punto" ribatte la presidente riferendosi allo scontro tra la Lega con Matteo Zoccarato, e il sindaco Sadegholvaad in merito all’andamento della stagione. Per la Lega il segno meno è evidente, per il sindaco anche agosto mostra valori stabili. "Agosto – riprende Rinaldis - non è più il mese del pienone come accadeva qualche decennio fa. Sono cambiati gli italiani, sono cambiate le abitudini.