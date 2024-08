L’auto vola nella scarpata | giovane mamma muore sotto gli occhi del figlio di 6 anni e del marito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Andreea Teleki, unadonna di 27di origini rumene, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 78 bis di Carbonianotte tra il 9 e il 10 agosto. La donna viaggiava su un’Alfa Romeo 156 insieme al, un uomo di 32residente a Carbonia, al lorodi 6, che è rimasto illeso, e a un uomo di 54.Leggi anche: Siena, uccisa a 33da un colpo di fucile in fronte: Julia era in casa col compagno La dinamica dell’incidente L’incidente è stato causato dal tentativo del conducente, ildi Andreea, di evitare un animale che ha attraversato improvvisamente la strada. Durante la manovra per schivare l’animale, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, che è finito in una. L’impatto è stato fatale per Andreea, che era seduta sul sedile anteriore della vettura.