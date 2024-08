Imola torna San Cassiano | si comincia con la musica poi la classica pedalata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Una tradizione che si rinnova. La città è pronta a celebrare anche quest’anno il suo patrono. Al via stasera i festeggiamenti in onore di San. Oggi. Appuntamento alle 21, nel chiostro di palazzo Monsignani, con il concerto della filarmonica imolese. In programma brani di Auber, Bach, De Haan, Morricone, Suppè, Williams e altri. Maestro direttore Giovanni Sirigu. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Domani. Domani alle 17 primi vespri in cattedrale; alle 17.30, sul sagrato della basilica, il ritrovo dell’immancabiledi Sanorganizzata dal mitico Nino Ceroni. Si tratta, come di consueto, di una passeggiata per famiglie con qualsiasi tipo di bici. Partenza alle 18.15 verso l’area degli scavi di via Villa Clelia, rientro in cattedrale alle 19 circa.