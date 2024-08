Il caldo non dà tregua Temperature oltre i 40

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Quattro, cinque gradi in più le massime registrate ieri in molte località dell’Umbria: si va dai 35 gradi delle zone di collina fino ai 40 in pianura, nel ternano in particolare. Il Centro funzionale della Regione Umbria ha rilevato ad esempio ad Attigliano e Arrone 40,3 gradi di massima. Anche a Castelluccio la temperatura è salita di due gradi rispetto a venerdì, arrivando a29°. "Continua dunque il gransull’Umbria conmolto elevate ma – spiega Umbria Meteo – come annunciato, destinate a crescere ulteriormente nei prossimi giorni, entro domani mediamente di altri 2 gradi. Ciò vuol dire che in alcune località saranno nuovamente superati i 40°, quindi fino ad 8 gradi sopra la media". Poi, forse, ci sarà un primo allentamento della morsa che dura da settimane.