F1 | Ferrari bilancio positivo rispetto allo scorso anno

(Di domenica 11 agosto 2024) Un piccolo miglioramento, almeno nelle fredde statistiche, c’è veramente stato. La, a differenza della scorsa annata, si è presa la soddisfazione di vincere due gare in questo Mondiale 2024 di Formula 1 (in Australia con Carlos Sainz e a Monte Carlo con Charles Leclerc) e cogliendo due pole position con il pilota monegasco (Principato e Belgio). Andando a equiparare, inoltre, i punti incassati nel 2023, il dato sorride: la Rossa di Maranello ha incassato un totale del 50% in piùalle corse dell’passato. Tutti numeri in verde che rendono, però, il Cavallino Rampante la terza scuderia di questa stagione alle spalle di Red Bull e McLaren, due squadre che si giocheril titolo.