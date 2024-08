È colpa tua? ecco trailer e data d’uscita su Prime Video del secondo capitolo del film Original spagnolo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 11 agosto 2024)ha diffuso lae il teaserdi È?,delcon Nicole Wallace e Gabriel Guevara nei rispettivi ruoli di Noah e Nick(qui il sito internet ufficiale) ha annunciato che il? sarà disponibile in esclusiva mondiale il 27 dicembre, dopo il successo di Èmia?, che ha debuttato sul’anno scorso e che ha ottenuto un successo senza precedenti a livello mondiale. Il, basato sul primo libro della trilogia Culpables, best-seller del New York Times, scritta da Mercedes Ron, si è classificato tra i 10 titoli più visti in oltre 190 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, India, Argentina e Francia. Il sequel, È?, sarà disponibile questo Natale in esclusiva suin oltre 240 paesi e territori nel mondo.