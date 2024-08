Cristicchi in concerto Tutto pronto per Arcidò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) ARCIDOSSO Musica, teatro per bambini e sapori dell’Amiata. Da mercoledì 21 a domenica 25 torna ad animare la comunità di Arcidosso una nuova edizione di. Grandi artisti, del calibro di Fabio Concato, Simonee l’Ensemble Symphony Orchestra, contribuiranno a dare lustro a questi giorni di festa. Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso, in prima battuta spiega la location di"Una nuova piazza e due parole: convivenza e riconciliazione. "" potrebbe trovare la sua sintesi così e sarebbe già molto. – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso -. Far nascere infatti una piazza nel 2024 è qualcosa di straordinario perché è un luogo con l’ambizione di accogliere, di far aprire lo sguardo e far incontrare le persone, di interrompere il paese "murato" e vivere fuori dalle case.