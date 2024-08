Cosa è successo a Sinner contro Rublev | il problema all’anca e il colloquio con Cahill

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Non sono giunte buone notizie per Jannikda Montreal (Canada). Il n.1 del mondo è stato sconfitto, in maniera inattesa, nei quarti di finale del Masters1000 nordamericano con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dal russo Andrey. Una sconfitta amara e preoccupante non solo per la prestazione, ma anche per i problemi fisici manifestati dall’altoatesino nel corso del match. Il riferimento è al fastidio sul fianco destro. Il pensiero, nel caso specifico, riporta alla mente alche ha costretto l’azzurro a ritirarsi dal torneo di Madrid, a non prendere parte agli Internazionali d’Italia e non gli ha permesso di avere un fondo adeguato in vista del Roland Garros.