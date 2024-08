Coppa Italia Serie C un super Perugia travolge il Latina 1-4 e passa il turno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Poco importa se ail termometro segna più di 30 gradi, l’islandese Palsson si è ormai calato nel clima perugino e al debutto si regala una tripletta e, insieme a Montevago che sblocca, consegna alilggio delindiC contro il. Dieci minuti per prendere le misure a una difesa improvvisata e nuova di zecca, e poi il Grifo va in scioltezza. Bene i nuovi, da Palsson a Montevago fino a Di Maggio che entra con personalità e Gemello che la dimostra. Buoni anche i segnali che continua a mandare di Ricci. Vivace Seghetti. Formisano preferisce aggredire l’emergenza in difesa schierando una formazione decisamente offensiva. Il tecnico, infatti, contro ilsceglie di schierare insieme Palsson, Seghetti, Ricci, che si muovono e scambiano alle spalle di Montevago.