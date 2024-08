Victor Osimhen chi è il bomber della SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024)è un calciatore nigeriano, attaccanteSSCnazionale nigeriana. È nato a Lagos il 29 dicembre 1998. Da piccolo, ha vissuto una difficile infanzia. È rimasto orfano di madre e ha aiutato la sua famiglia vendendo bottiglie d’acqua. Nonostante le difficoltà,è diventato uno dei talenti più promettenti del calcio africano. Ha combinato abilità fisiche e tecniche con grande determinazione. Ha iniziato a giocare nella Strikers Academy di Lagos. Nel 2017 è arrivato in Europa, firmando per il Wolfsburg. Poi è passato al Lilla in Francia, dove ha dimostrato il suo talento. Nel 2020 è arrivato alper una cifra record di circa 70 milioni di euro. È diventato uno dei migliori attaccantiSerie A. Le sue prestazioni e il suo bottino realizzativo sono impressionanti.