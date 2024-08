Vacanze i consigli della Polizia per prevenire i furti in casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024) La settimana di ferragosto è certamente la preferita dei cittadini per mettersi in viaggio per qualche giorno di relax lontano dalle città. Per essere sicuri di non trovare brutte sorprese al ritorno dalle, è importante seguire alcuni piccoli. È noto, infatti, come nella stagione estiva ed in particolare nel mese di agosto, tendano ad aumentare iin appartamento, complice l’assenza prolungata degli inquilini. Per questo è importante cercare diquesti fenomeni adottando alcune cautele.