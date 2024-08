Ucraina è guerra totale | Mosca bombarda un supermercato Kiev colpisce in Russia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 10 agosto 2024) Le forze armate dell’continuano a colpire duramente in territorio russo. Colti di sorpresa, i russi appaiono in difficoltà.rivendica l’attacco a una base aerea militare nemica nella regione di Lipetsk, distante 300 chilometri dal confine. Le truppe di Putin, però, non arretrano dai territori conquistati in, dopo l’invasione del 24 febbraio 2022. E continuano a uccidere. Sale infatti ad almeno 14 il bilancio dei morti di un attacco russo a unnella regione di Donetsk (in Donbass). Il tutto mentre i combattimenti di questi giorni nella regione russa di Kursk, scatenati dagli attacchi, minacciano il gasdotto che trasporta un buon 50% del gas naturale russo cheancora esporta verso l’Europa. Un bambino russo evacuato dalla regione di Kursk in braccio a un uomo in divisa.