Ubiale Clanezzo grave incendio in un’abitazione | i Vigili del fuoco salvano una donna

(Di sabato 10 agosto 2024). Dramma sfiorato nella notte ad: idelhanno salvato unache era rimasta bloccato in una casa in fiamme a. L’allarme intorno all’1 di sabato 10 agosto: indel Comune all’imbocco della Val Brembana è scoppiato un. La squadra di pompieri di Zogno, giunta per prima in posto, si è impegnata per salvare unache si trovava ancora all’interno della casa in fiamme, affacciata alla finestra urlando per ricevere aiuto. Lasi trovava in casa insieme al marito, che era riuscito ad uscire autonomamente dall’abitazione. Per poterla raggiungere idelhanno montato 3 pezzi della scala italiana: un pompiere è salito ed è entrato nell’abitazione in fiamme superando il davanzale con una tubazione per proteggere il locale pericolante dal calore e dai fumi.