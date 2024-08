San Lorenzo a Pesaro la Notte delle Candele conquista la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Più di millehanno illuminato il prato di Piazzale della Libertà, alla Palla di Pomodoro, scrivendo sul terreno "2024". Del resto, l'ormai consolidata "", ogni 10 agosto scandisce l'estate pesarese. Tantissime le persone che, per questo evento, si sono riunite nella serata di San, creando tavolate nei lidi con i lettini, mangiando pizze e facendo aperitivi, come Gianella, Maria, Morena e Roberto, tutti di fuori: "Siamo ormai dei pesaresi d'adozione – raccontano i quattro – Siamo una sarda, una pugliese, una romagnola e un siciliano. Questa per noi è un'occasione per ritrovarci, per passare un serata assieme".