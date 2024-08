Olimpiadi Parigi 2024 Tamberi in lacrime | Era la gara della vita non me lo meritavo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Che devo dire. Mi spiace da morire. Nonostante tutto quello che mi è successo mi ero convinto nella mia testa che poteva succedere qualche cosa. Cerco solo di stare tranquillo adesso e di non pensare a quanto è successo in questi giorni”. Lo ha detto Gianmarcodopo l’eliminazione prematura nella finale del salto in alto alledi. “Era lache sentivo come quella– ha aggiunto l’azzurro, che non ha superato i 2,27 metri -. Io volevo continuare a lottare, non me lo. Nonquello che è successo questa notte e quanto successo negli ultimi giorni. Io ero qui, pronto, con la solita fame. Il giorno che ha saputo di dover fare il portabandiera è stata una soddisfazione enorme”.