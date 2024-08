Morto l’ex consigliere Tarter | Un uomo generoso e stimato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Due incidenti lo scorso giovedì sulle strade della Bassa. Uno di questi, occorso verso le 17 a Medolla, che ha coinvolto Giovanni, excomunale, si è purtroppo concluso tragicamente. Il 76enne, mentre percorreva via San Matteo, è finito fuori strada schiantandosi in un fosso. Per lui non c’è stato nulla da fare. Restano ancora da chiarire le cause, ma si sospetta che all’origine della perdita di controllo del mezzo ci sia stato un improvviso malore. "Una persona stimabile, che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere personalmente. La sua vita – è il ricordo del sindaco di Medolla, Alberto Calciolari – è stata attraversata dall’impegnoverso la sua comunità, prima comecomunale e poi come volontario in diverse associazioni". I funerali si terranno oggi alle 10 a Villafranca, con partenza dalla Domus di Mirandola alle 9.30.